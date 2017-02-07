Двое жителей Саратовской области осуждены за ограбление, совершённое в Башкирии

Стерлибашевский межрайонный суд завершил рассмотрение уголовного дела в отношении 27- и 28-летнего мужчин.

В октябре прошлого года двое мужчин решили ограбить магазин в селе Федоровка. Пока один из них отвлекал продавщицу, другой попытался стащить из-под прилавка 6 500 рублей. Продавец заметила кражу и потребовала вернуть деньги, однако мужчина убрал их в карман куртки и вместе с подельником направился к выходу.

На судебном заседании подсудимые согласились с предъявленным обвинением, признали вину и раскаялись в содеянном. Суд признал эти обстоятельства смягчающими и приговорил их к двум с половиной годам и двум годам четырем месяцам лишения свободы, сообщается на сайте Верховного суда РБ.