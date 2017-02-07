Рустэм Хамитов: Демографические показатели мы провалили

Вчера, 10 февраля, глава Башкортостана Рустэм Хамитов провёл совещание по вопросам демографии и повышения рождаемости в регионе. В нём приняли участие члены республиканского правительства, представители министерств и ведомств, руководители муниципальных районов и городских округов республики, сообщает пресс-служба правительства.

Рустэм Хамитов начал совещание с критики: «Демографические показатели – одни из самых важных в оценке работы власти – мы с вами в прошлом году, если говорить честно, провалили. Эти показатели являются ключевыми для оценки работы власти любого уровня. Я лично отвечаю за положение дел в республике перед гражданами Башкортостана, перед Президентом страны. Вы, уважаемые главы муниципалитетов, отвечаете передо мной как руководителем региона, перед своими жителями за развитие муниципалитетов, в том числе и в части демографических вопросов».

«Такие темпы, которые мы видели в 2016 году, с точки зрения снижения рождаемости, являются для нашей республики недопустимыми», - подчеркнул Рустэм Хамитов.

Глава привел данные статистики, сообщив, что в республике родилось 55 708 детей. В 2015 году новорожденных было 59 028. В процентном отношении это минус 5,5 процента. По результатам снижения темпа падения рождаемости мы оказались в числе худших регионов страны. В абсолютных цифрах по числу рождений мы потеряли 3 320 детей. В стране потеря в рождаемости – минус 2,6 процента, у нас с вами – 5,5 процента.

«Но такие темпы, которые мы видели в 2016 году с точки зрения снижения рождаемости, являются для нашей республики недопустимыми. Считаю, что это стало результатом явных промахов, недочётов в работе не только Правительства республики, Министерства здравоохранения, Министерства труда и социальной защиты населения, ряда других государственных структур, но и муниципалитетов, служб и организаций – всех, кто имеет прямое отношение к демографическим показателям», - заметил Рустэм Хамитов.

Глава назвал районы с низким уровнем рождаемости: «Самый низкий уровень рождаемости – в Ермекеевском, Фёдоровском, Бураевском, Краснокамском районах. Стабильно негативная динамика последние три-пять лет – в городе Агидель, Федоровском, Благоварском, Краснокамском и Балтачевском районах. Очень высокая смертность – в Бураевском, Балтачевском, Стерлибашевском, Буздякском, Архангельском районах. И эти же районы дают такую отрицательную динамику последние несколько лет. Самые высокие показатели младенческой смертности – в Краснокамском, Зилаирском, Шаранском районах. За последние три года худшим районом по показателям «рождаемость», «смертность», «младенческая смертность» является Буздякский район».

«Причина во многом – в недооценке важности проблемы, отсутствии к ней серьёзного внимания на республиканском и муниципальном уровнях, слабой работе всех органов власти. Отсутствуют анализ ситуации, прогнозирование её развития. Нет выявления причин ухудшения показателей, продуманных мер по их упреждению. Можно сказать, что нет системной оценки эффективности деятельности ни республиканских органов власти, ни местного самоуправления на этом направлении» - отметил Рустэм Хамитов.