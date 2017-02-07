В Уфе директору автосалона дали четыре года колонии за мошенничество

Октябрьский райсуд столицы вынес приговор в отношении 57-летнего Магдана Ахметова, признанного виновным по статьям «мошенничество в особо крупном размере» и «мошенничество в сфере кредитования».

С января по август 2014 года учредитель и директор автосалона заключал с клиентами договоры купли-продажи авто и брал предоплату в размере от 400 тысяч до 1,9 миллиона рублей, обещая в скором времени доставить машины со склада в Москве. Переданные восемью клиентами 7,5 миллиона рублей злоумышленник присвоил и потратил.

Обвиняемый не признал вины. Суд приговорил его к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима, а также удовлетворил гражданский иск потерпевших о взыскании ущерба, сообщает прокуратура Октябрьского района Уфы.