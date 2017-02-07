В Башкирии спасатели оказали помощь туристам, попавшим в холодный «плен»

Семья из четверых человек, в том числе двоих несовершеннолетних детей, держала на автомобиле путь из Магнитогорска в Москву, сообщает ГК ЧС по РБ.

На трассе М-7 около деревни Старосултанбеково в ночь с 9 на 10 февраля у туристов заглохла машина из-за замерзшей топливной системы.

К счастью, водитель быстро сориентировался и сообщил о случившемся в единую диспетчерскую службу. На помощь прибыли сотрудники зонального поисково-спасательного отряда из Кумертау. Они отогрели туристов и доставили их в городскую гостиницу, а машину эвакуировали.

В случае если у вас возникла чрезвычайная ситуация, необходимо незамедлительно обратиться в службу спасения по телефону 01. С мобильных телефонов следует набрать номер 112 или 101, напомнили "чрезвычайщики".