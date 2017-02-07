В Сипайлово задержан серийный грабитель



Фото: предоставлено пресс-службой МВД по РБ

Полицейские задержали злоумышленника сегодня ночью. В настоящее время проводятся следственные действия, сообщает пресс-служба МВД по РБ.

На территории Октябрьского района столицы злоумышленник ограбил четверых пенсионеров, а также женщину в подъезде дома, угрожая ей убийством.

По всем фактам возбуждены уголовные дела. Задержанный уфимец, 1989 года рождения, ранее был судим за грабежи и мошенничество. Полиция не исключает, что он может быть причастен и к другим преступлениям на территории города. Если вы узнали этого человека или стали жертвой противоправных действий с его стороны, то можете обратиться в отдел полиции №8 Управления МВД России по Уфе или по телефонам: 236-78-66, 237-19-60.