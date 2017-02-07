В Уфе водитель «Круза» столкнулся с «Субару» и «Фольксвагеном»

Авария произошла днем 10 февраля, сообщает республиканская госавтоинспекция.

На улице Сельской Богородской 43-летний уфимец за рулем «Шевроле Круза» врезался на полосе встречного движения в «Субару Легаси» и «Фольксваген Поло». Травмы получил 47-летний водитель «Субару».

За прошедший день в республике зарегистрировано семь ДТП с семью пострадавшими. Задержаны 83 пьяных водителя.