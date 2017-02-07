В Башкирии разыскивается женщина, незаконно вывезшая дочь из Ростовской области



Фото: предоставлено пресс-службой УФССП по РБ

Под розыск попала Щербина Инесса Николаевна, 1981 года рождения.

Женщина вывезла ребенка – Валерию Валерьевну, 2004 года рождения за пределы области без уведомления отца и органов опеки, сообщает пресс-служба УФССП по РБ.

Те, кому что-либо известно о женщине и ее дочери, могут позвонить по телефону дежурной части УФССП России по Республике Башкортостан: 8(347) 273-56-40.