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11.02.17 | 12:19 НОВОСТИ | Архив новостей
Житель Нефтекамска лишился 13 тысяч рублей на выдуманной истории о кредите
Мужчина стал жертвой телефонного афериста, сообщает городской отдел МВД России.
С незнакомого номера на сотовый мужчины поступил звонок и в ходе разговора собеседник представился сотрудником одного из известных банков. Он сообщил, что горожанину одобрен кредит в 200 тысяч рублей и все готово для перечисления.
Так как 42-летний мужчина на самом деле направлял ранее запрос на получение кредита в несколько банков, он доверился звонившему и, по его указанию, перечислил на указанный счет 13 тысяч 590 рублей в качестве страховой части кредита. После этого связь с «банковским сотрудником» оборвалась.
Потерпевший обратился в полицию, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Автор: Марат САТТАРОВ
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