В Бижбулякском районе старший брат спас из огня своих братьев и сестер

Несчастье случилось 7 февраля, в селе Аитово Бижбулякского района загорелся бревенчатый дом семьи Мазитовых, сообщают в МЧС по РБ.

В момент возникновения пожара дома находились пятеро детей в возрасте от двух до 13 лет. Они могли бы погибнуть если бы не их 18-летний брат Азат.

Выход из дома был отрезан — горела дощатая веранда. Азат попытался самостоятельно потушить пожар, но ему это не удалось. Тогда парень разбил окно и вытащил своих братьев и сестер на улицу.

Как сообщили в ведомстве «на момент прибытия пожарных подразделений уже горел потолок дома. И только благодаря находчивости Азата Мазитова жертв удалось избежать».