Юные уфимцы примут участие во всероссийском этапе «Золотой шайбы»

Выйти на Россию им позволила победа в республиканском этапе турнира клуба «Золотая шайба» им. А. В. Тарасова среди юношей 2002-2003 года рождения, сообщает пресс-служба городской администрации.

В соревнованиях, которые завершились вчера в Салавате, приняли участие восемь команд, две из которых - «Золотая шайба» и «Юный азаматовец» - представляли уфимскую спортшколу № 3 им. М.М. Азаматова.

По регламенту турнира команды разделили на две подгруппы по четыре команды в каждой. Уфимские спортсмены одержали победы во всех матчах, и вышли в финал. В основное время и овертайме сильнейшую команду выявить не удалось. По буллитам, со счетом 4:3, победу одержала команда «Юный азаматовец».

Евгений Гудзь, входящий в состав команды «Золотая шайба» признан лучшим вратарем. Лучшим защитником назвали Никиту Подборнова, игрока команды «Юный азаматовец».

Победа в республиканском этапе дает право участвовать во Всероссийском турнире клуба «Золотая шайба» им. А. В. Тарасова, который пройдет с 18 по 26 марта в Сочи.