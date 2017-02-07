И сотрудники ГИБДД нарушают правила

Нарушения административного законодательства в деятельности столичных сотрудников Госавтоинспекции выявила прокуратура Уфы, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В качестве примера ведомство приводит неправомерные действия одного из сотрудников полка ДПС, который, обнаружив нарушение водителем маршрутки правил перевозки людей, даже не остановил его, поставив под угрозу безопасность пассажиров.



Вместо этого он проследовал за автобусом и трижды зафиксировал длящееся нарушение, после чего составил в отношении водителя несколько административных протоколов по одной и той же статье.

Десять сотрудников Госавтоинспекции привлечены к дисциплинарной ответственности, семерым из них объявлен выговор. В адрес начальника городского управления МВД прокуратура внесла представление. По результатам его рассмотрения приняты меры к недопущению подобных нарушений.