В Уфе должник заплатил штраф только после того, как арестовали его машину

Весомым аргументом в пользу уплаты штрафа ГИБДД стало постановление судебного пристава об аресте транспортного средства и ее изъятие, сообщает пресс-служба УФССП по РБ.

Уфимец должен был заплатить штраф в 30 000 рублей за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Но расставаться с деньгами он никак не спешил.





Тогда судебные приставы списали с его счетов более семи тысяч рублей. Ну а затем судебный пристав в присутствии должника составил акт описи и ареста его транспортного средства.

Перспектива лишиться машины подвигла уфимца немедленно оплатить штраф.