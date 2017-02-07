Башкирия - вторая в ПФО по объёму производства молока

Всего в республике в 2016 году произведено 1,73 млн тонн молока, что почти на пять процентов меньше чем годом ранее, сообщают в региональном минсельхозе.

В Приволжском федеральном округе мы теперь вторые по этому показателю. В то же время у нас выросла продуктивность молочного скота. Теперь надои на одну корову за год составляют 4 720 килограммов, что на 7,5 процента выше уровня предыдущего года.

Автор: Алмаз ГАЛИМОВ

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