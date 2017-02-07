В Уфе детей научат делать скворечники

Мероприятие пройдет 18 февраля в 12.00 часов, сообщается на сайте городской администрации.

Открытый урок по изготовлению скворечников организован для детей от восьми лет. Участие может принять любой желающий, а готовые скворечники в последующем будут развешаны на деревьях в парке Якутова.

Организаторы рассчитывают на то, что подобное мероприятие научит детей относиться с особой ответственностью к пернатым друзьям, быть бережливыми к природе и ее обитателям.

Урок пройдет на базе детского центра «Гулливер» (ул. К. Маркса, 64). Участникам обещают подарки.