В Башкирии инвалидам по зрению компенсируют расходы на собак-поводырей

Компенсацию на содержание собаки-проводника инвалиды будут получать независимо от того, от какой организации получена собака, сообщает пресс-служба минтруда.

Ранее инвалидам компенсировали расходы на содержание и ветеринарное обслуживание животного, только если собаку он получил в рамках государственных закупок. Если же четвероногого помощника инвалиду дарили благотворители, он содержал и лечил ее на свои средства.

Изменения, внесенные в закон, позволят получать господдержку в любом случае. При этом инвалид должен удовлетворять двум условиям: в индивидуальной программе его реабилитации должны содержаться рекомендации по обеспечению собакой-проводником и у собаки должен быть паспорт, подтверждающий специальное обучение.

Добавим, что с 1 февраля нынешнего года компенсация на собаку составляет 22,9 тыс. рублей в год.