В Уфе назовут лучших предпринимателей

Конкурс «Лучший предприниматель Уфы» стартовал в столице республики, сообщает пресс-служба администрации города.

Участие в нем могут принять субъекты малого и среднего предпринимательства всех сфер деятельности, зарегистрированные в Уфе и работающие не менее года.





Победителей определят в нескольких номинациях: легкая промышленность, производство, торговля и общепит, сфера услуг, переработка сельхозпродукции, информационные технологии. Будут также названы лучший социальный и лучший молодой предприниматели.





Заявку на участие в конкурсе можно подать до 20 марта в Уфимский городской фонд развития и поддержки малого предпринимательства (бульвар Ибрагимова, 19).