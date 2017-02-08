В Башкирии депутат предстанет перед судом за повторную езду в пьяном состоянии

Руководитель следственного управления СК РФ по РБ Григорий Житенёв возбудил уголовное дело в отношении 45-летнего жителя Кугарчинского района, являющегося депутатом местного совета.

Утром 24 декабря 2016 года чиновник за рулем «Приоры» был остановлен сотрудниками ГИБДД в селе Мраково. Алкотектор показал, что водитель был пьян. Как выяснилось, в 2015 году он уже лишался прав на год и семь месяцев за аналогичное правонарушение, сообщает пресс-служба следственного комитета по РБ.

Возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления.