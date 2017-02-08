Уфимец выступит в шоу Максима Галкина «Лучше всех»

Юный спортсмен из Уфы Алексей Назаров выступит в программе «Лучше всех» на Первом канале, сообщает пресс-служба администрации столицы.

Мальчик уже прошел кастинг, поразив присутствующих выступлением по ушу. Предполагается, что на экране он появится уже в конце февраля.





Алексей занимается единоборством в федерации ушу Уфимско-Табынского землячества казаков. На последнем чемпионате Приволжского округа по ушу в программе «дуйлянь» (показательный бой, контактный с ограничениями) Назаров и его друг по команде Марк Кочетков заняли первое место. Впереди у ребят участие в международном турнире «Звезды ушу-2017», который состоится в Москве 17 - 22 февраля.