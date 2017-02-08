В Уфе ребёнка насмерть завалило снегом

Правоохранительные органы сейчас проводят проверку.

Трагедия произошла сегодня днем в поселке Тимашево. 11-летний мальчик выкапывал в сугробе тоннели, снежная масса обрушилась на ребенка, когда тот находился в одном из них. Чуть позже мальчика обнаружили вышедшие гулять друзья и обратились за помощью.

Прибывшие спасатели извлекли тело из под снега, врачи скорой помощи констатировали смерть. Сейчас там работает следственная группа, проводится осмотр места происшествия, сообщает республиканский следком.