|
|
НОВОСТИ
09.02.17 15:32
Подписано соглашение между Уфимским институтом искусств и Московским институтом музыки имени А. Шнитке
|
09.02.17 | 16:42 НОВОСТИ | Архив новостей
В Уфе ребёнка насмерть завалило снегом
Правоохранительные органы сейчас проводят проверку.
Трагедия произошла сегодня днем в поселке Тимашево. 11-летний мальчик выкапывал в сугробе тоннели, снежная масса обрушилась на ребенка, когда тот находился в одном из них. Чуть позже мальчика обнаружили вышедшие гулять друзья и обратились за помощью.
Прибывшие спасатели извлекли тело из под снега, врачи скорой помощи констатировали смерть. Сейчас там работает следственная группа, проводится осмотр места происшествия, сообщает республиканский следком.
Автор: Сергей ЗДОРОВЦОВ
|
AHOHC
AHOHC
Баланс будущего (Экономика) 07.02.17 (09:33)
Асаба 2017-02-08 15:31:48
Поддержать рождаемость (Cоциум) 07.02.17 (09:33)
Дарина 2017-02-08 15:07:59
Баланс будущего (Экономика) 07.02.17 (09:33)
наблюдатель 2017-02-07 16:50:08
Поддержать рождаемость (Cоциум) 07.02.17 (09:33)
читатель, уфа 2017-02-07 10:12:32
Пятилетка для пятёрки (Экономика) 03.02.17 (09:57)
Асаба 2017-02-06 09:13:08
Пятилетка для пятёрки (Экономика) 03.02.17 (09:57)
Вакил 2017-02-05 19:14:24
Пятилетка для пятёрки (Экономика) 03.02.17 (09:57)
прохожий 2017-02-05 18:01:16
Кто в квартире живёт? (Cоциум) 03.02.17 (09:57)
наблюдатель 2017-02-04 12:25:22
Не водой единой (Cоциум) 02.02.17 (10:56)
житель с аскино 2017-02-04 11:54:43
Стыдная болезнь (Cоциум) 02.02.17 (10:56)
Асаба 2017-02-03 15:14:08
Сыпучие надежды (Экономика) 31.01.17 (10:30)
Асаба 2017-02-02 08:41:03
В Уфе север и юг соединят трамваи
Пассажир 2017-01-31 19:00:29