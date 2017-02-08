В Бирске плохо очищали дороги. Огрехи в работе помогла исправить прокуратура

09.02.17 Сегодня - Международный день стоматолога

09.02.17 Сегодня - День гражданской авиации России

09.02.17 В Башкирии 86 % жителей имеют широкополосный доступ в интернет

09.02.17 В Дюртюлях пьяный водитель сбил женщину и скрылся с места ДТП

09.02.17 В Уфе горел нефтеперерабатывающий завод

09.02.17 В Башкирии Гострудинспекция вернула долги по зарплате 18 тысячам работников

09.02.17 Башкирия подписала соглашение по развитию внутреннего туризма с компанией "Интурист"

09.02.17 В Башкирии в Республиканском кардиоцентре появились медсестры-координаторы

09.02.17 В Башкирии на торги выставлены квартиры должников

09.02.17 Башкирия вошла в группу регионов с высоким уровнем открытости бюджетных данных

09.02.17 В Уфе за сданную макулатуру можно получить пригласительный билет в музей