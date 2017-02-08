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09.02.17 | 15:49 НОВОСТИ | Архив новостей
В Уфе в связи с морозами перенесли «Лыжню России»
Всероссийская массовая гонка «Лыжня России», ранее заявленная на 11 февраля, перенесена на более поздний срок, сообщили в пресс-службе администрации Уфы.
Причина переноса – ожидающееся в субботу понижение температуры воздуха до минус 33 градусов ночью и 22 градусов днем.
В лесопарковой зоне «Баланово» и на стадионе «Водник» соревнования пройдут 18 февраля (старт в 12.00). В парке «Кашкадан» гонка состоится 15 февраля (старт в 15.00). Решение о дате соревнований на четвертой площадке – СОК «Биатлон» - будет принято завтра утром, пояснили в администрации Орджоникидзевского района.
Автор: Галина ПЕТРОВА
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