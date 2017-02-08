Подписано соглашение между Уфимским институтом искусств и Московским институтом музыки имени А. Шнитке

Вузы подписали в Уфе соглашение о сотрудничестве в области культуры, искусства, науки и образования, сообщается на сайте московского института. Для подписания в Уфу прибыла делегация из московского вуза во главе с ректором Анной Щербаковой.

Сегодня в Шаляпинском зале будет представлен первый совместный проект институтов. На сцене уфимского вуза выступят лауреаты международных конкурсов Ольга Филатова и заслуженный деятель искусств РБ Рустам Шайхутдинов. Прозвучит музыка И. С. Баха, К. М. Вебера, И. Стравинского.

Сегодня также доцент московского института Ольга Филатова проведет мастер-классы для учащихся среднего специального музыкального колледжа.