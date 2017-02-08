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07.02.17 11:22
В Уфе директор фирмы задолжал работникам 200 тысяч, имея в распоряжении 89 миллионов рублей
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09.02.17 | 09:28 НОВОСТИ | Архив новостей
Жительница Белебеевского района отработает 150 часов за жестокое обращение с сиротой
В феврале 2012 года органы опеки и попечительства Уфы передали ребенка на воспитание в приемную семью 37-летней женщины.
Опекун оказался недобросовестным, в воспитании мальчика женщина применяла жестокие методы и физическое насилие.
Мировой суд приговорил опекуна к 150 часам обязательных работ. Кроме того, межрайонный прокурор в судебном порядке потребовал от опекуна выплатить 8-летнему ребенку компенсацию морального вреда. Суд обязал ответчика выплатить компенсацию в размере 8 тыс. рублей, сообщает старший помощник прокурора Игорь Муртаев.
Автор: Зульфия САФИНА
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