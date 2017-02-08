В Уфе гаражи уберут из дворов и зон отдыха

Более 5,8 тысячи незаконно установленных металлических гаражей снесено в Уфе с ноября 2015 года, сообщает пресс-служба администрации столицы.

Почти половина убранных боксов располагалась возле школ и детских садов. В этом году власти приступили ко второму этапу программы – гаражи будут убирать из дворов, межквартальных проездов, зон отдыха. Аналогичная работа планируется по гаражным кооперативам во дворах.





Решать судьбу освободившихся площадок будут сами жители: они могут расширить парковку, оборудовать детскую площадку или разбить цветник.