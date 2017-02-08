В Башкирии 2,2 тысячи квартир переведут на индивидуальное отопление

Более 2,2 тысячи квартир в многоквартирных домах будут переведены в нынешнем году на индивидуальное газовое отопление, сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства республики Сергей Афонин.

Кроме того, планируется построить 20 блочных котельных. В целом программа рассчитана до 2021 года.

Проект уже реализован в 18 населенных пунктах. На индивидуальное отопление переведено более 2,6 тыс. квартир, построено 20 блочных котельных. Это позволило вывести из эксплуатации 16 неэффективных котельных и 54 километра ветхих тепловых сетей.

Новая система отопления значительно снижает плату населения за коммунальные услуги. Одновременно сокращаются расходы на реконструкцию систем теплоснабжения и повышается их надежность.