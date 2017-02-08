Жителя Белорецка будут судить за ДТП, в котором погибла семейная пара

Авария произошла потому, что обвиняемый содержал грузовик в неисправном состоянии.

В сентябре прошлого года 36-летний житель Белорецка перевозил на тягаче «Мерседес» груз в Уфу. Вблизи села Русский Юрмаш он потерял контроль над дорожной ситуацией, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с легковой «Тойотой». Находившаяся в ней семейная пара скончались на месте.



Экспертиза показала, что обвиняемый содержал транспортное средство в неисправном состоянии: у автомобиля отсутствовали тормозные механизмы левых задних колес.

Обвиняемый вину признал, сообщает республиканская прокуратура.