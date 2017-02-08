|
|
НОВОСТИ
07.02.17 11:22
В Уфе директор фирмы задолжал работникам 200 тысяч, имея в распоряжении 89 миллионов рублей
06.02.17 14:21
Белоречанин предстанет перед судом за попытку освободить друга от уголовной ответственности
|
08.02.17 | 16:49 НОВОСТИ | Архив новостей
В Башкирии за год на производстве погибли 117 человек
117 человек погибли на производстве в минувшем году, 132 работника получили тяжелые травмы, сообщила руководитель Гострудинспекции в республике Татьяна Астрелина.
Наиболее опасными оказались обрабатывающие производства, на которые приходится почти треть несчастных случаев, строительство (13,4 процента) и сельское хозяйство (7,8 процента).
Первые две отрасли также лидируют по числу выявленных трудинспекцией нарушений. Третье место делят торговля, автосервис и сфера бытовых услуг.
Добавим также, что в прошлом году у работодателей республики было выявлено почти 7,2 тыс. нарушений. Большая часть из них касается охраны и оплаты труда.
Автор: Галина ПЕТРОВА
|
AHOHC
AHOHC
Баланс будущего (Экономика) 07.02.17 (09:33)
Асаба 2017-02-08 15:31:48
Поддержать рождаемость (Cоциум) 07.02.17 (09:33)
Дарина 2017-02-08 15:07:59
Баланс будущего (Экономика) 07.02.17 (09:33)
наблюдатель 2017-02-07 16:50:08
Поддержать рождаемость (Cоциум) 07.02.17 (09:33)
читатель, уфа 2017-02-07 10:12:32
Пятилетка для пятёрки (Экономика) 03.02.17 (09:57)
Асаба 2017-02-06 09:13:08
Пятилетка для пятёрки (Экономика) 03.02.17 (09:57)
Вакил 2017-02-05 19:14:24
Пятилетка для пятёрки (Экономика) 03.02.17 (09:57)
прохожий 2017-02-05 18:01:16
Кто в квартире живёт? (Cоциум) 03.02.17 (09:57)
наблюдатель 2017-02-04 12:25:22
Не водой единой (Cоциум) 02.02.17 (10:56)
житель с аскино 2017-02-04 11:54:43
Стыдная болезнь (Cоциум) 02.02.17 (10:56)
Асаба 2017-02-03 15:14:08
Сыпучие надежды (Экономика) 31.01.17 (10:30)
Асаба 2017-02-02 08:41:03
В Уфе север и юг соединят трамваи
Пассажир 2017-01-31 19:00:29