В Уфе директор незаконно прописал в «Империи» десятерых человек

Кировский райсуд столицы вынес приговор в отношении 41-летнего директора ООО по десяти эпизодам преступлений, предусмотренных статьями «мелкий коммерческий подкуп» и «подделка официального документа».

В прошлом году руководитель фирмы разместил в интернете объявление о внесении данных в трудовые книжки о работе в ООО «Империя» за денежное вознаграждение. В итоге по просьбе десяти человек за полторы тысячи рублей он внес ложные сведения, после чего был задержан полицейскими.

Обвиняемый признал вину, ранее он был судим за приобретение, хранение наркотиков и уклонение от административного надзора. Суд лишил его свободы на год, отправив в колонию строгого режима, сообщает прокуратура Кировского района Уфы.