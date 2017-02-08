В Башкирии реальные долги по зарплате могут составлять миллиард рублей

Реальные долги по зарплате в республике могут достигать миллиарда рублей, заявила руководитель Гострудинспекции в РБ Татьяна Астрелина на пресс-конференции в агентстве «Башинформ».

Официальная статистика в силу действующего порядка отчетности не обладает всей информацией по задолженности, пояснила Т. Астрелина. По оперативным данным инспекции по труду, на 1 января нынешнего года долги по зарплате превышали 367 млн рублей (на аналогичную дату 2016 года - 295 млн рублей). По сведениям Росреестра, еще 400 млн рублей задолжали работникам предприятия-банкроты. Сюда надо также прибавить латентную задолженность – это когда работникам не платят, но в трудинспекцию они не жалуются, и долги остаются скрытыми.

Добавим, что жалобы на невыплату зарплаты составляют 60 процентов от общего числа обращений в трудинспекцию.