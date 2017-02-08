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Аэропорт «Уфа» второй год подряд назвали лучшим в стране
Международный аэропорт «Уфа» эксперты второй год подряд назвали лучшим в России среди аэропортов с пассажиропотоком до 4 млн человек в год, сообщает пресс-служба МАУ.
Аэропорт также признан лучшим в стране по итогам пассажирского голосования.
Итоги голосования экспертов и пассажиров были подведены на церемонии вручения национальной премии «Воздушные ворота России».
Международный аэропорт «Уфа» опередил такие авиапредприятия, как «Аэропорт Кольцово», «Международный аэропорт Курумоч» и «Аэропорт Толмачево».
Гендиректор МАУ Александр Андреев, получая награду, от лица всех жителей Башкортостана, поблагодарил руководство отрасли за аэродромный комплекс, реконструкция которого фактически завершилась в 2016 году.
«Это позволяет обеспечить устойчивое развитие воздушного транспорта как превалирующего для жителей республики на период как минимум 10-15 лет», - сказал он и призвал авиакомпании летать в Уфу, где перевозчикам гарантируется «качественное обслуживание и высокая регулярность полетов».
МАУ вновь получила самую высокую оценку пассажиров, одержав победу по итогам онлайн-голосования в группе аэропортов с пассажиропотоком более 1 млн, сообщает пресс-служба аэропорта. Она отмечает: «Признание пассажиров - еще одна ценная награда, которой аэропорт особенно дорожит и гордится».
Ежегодная премия «Воздушные ворота России» учреждена оргкомитетом NAIS и Федеральным агентством воздушного транспорта. Она вручается на основании решения экспертного совета и интернет-голосования пассажиров. Авиаузлы оцениваются по работе аэропортовых терминалов и служб, качеству обслуживания пассажиров и авиакомпаний, операционным показателям, авиационной безопасности, неавиационным доходам аэропортов, а также по экологической и социальной ответственности предприятия.
Международный аэропорт «Уфа» в 2016 году впервые завоевал главные отраслевые награды. Эксперты признали его лучшим в стране по мнению экспертов и по голосованию пассажиров. На авиационной премии «Крылья России-2015» он был признан лучшим аэропортом года.
Автор: Эльза ХОРЕВА
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