В Башкирии в детском саду обнаружили крупу неизвестного происхождения

Крупу неизвестного происхождения обнаружили в детском саду «Солнышко» Калтасинского района сотрудники управления Россельхознадзора по республике, сообщает пресс-служба ведомства.

Специалисты проверяли соблюдение законодательства в области безопасности и качества круп, закупаемых для государственных нужд. На складе пищеблока детского сада они обнаружили мешки с ячневой и рисовой крупой и овсяными хлопьями «геркулес» без маркировочных ярлыков. Из-за этого было невозможно установить изготовителя и дату производства, другую необходимую информацию.

Должностные лица привлечены к административной ответственности за нарушение правил хранения и закупки продуктов переработки зерна. Крупы изъяты и утилизированы.