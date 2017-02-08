Пенсионер из Стерлитамака, напавший с ножом на подростков, признан невменяемым

По результатам комплексной стационарной судебно-психиатрической экспертизы мужчина признан невменяемым и нуждающимся в принудительном лечении. По ходатайству следователя судом он помещен в психиатрическую лечебницу, сообщает пресс-служба следственного комитета по РБ.

Вечером 24 сентября 2016 года подростки проходили мимо одного из домов и увидели, как из окна квартиры, расположенной на первом этаже, идет дым. Они зашли в ту самую квартиру, чтобы оказать помощь, однако там на них набросился пьяный хозяин квартиры.

Злоумышленник нанес ножом удар в грудь 16-летнему подростку, попал в рюкзак на спине 14-летней девушки и еще один удар, но уже в спину, нанес другой 14-летней девушке. Жители дома вызвали «скорую помощь», двоих потерпевших госпитализировали и оказали медпомощь. Как сообщает пресс-служба следкома, их здоровью нанесен тяжкий вред.

Согласно экспертизе, мужчина признан невменяемым и помещен в "психушку". В суд направлено уголовное дело для рассмотрения по существу и применения к горожанину мер медицинского характера.