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08.02.17 | 16:21 НОВОСТИ | Архив новостей
Пенсионер из Стерлитамака, напавший с ножом на подростков, признан невменяемым
По результатам комплексной стационарной судебно-психиатрической экспертизы мужчина признан невменяемым и нуждающимся в принудительном лечении. По ходатайству следователя судом он помещен в психиатрическую лечебницу, сообщает пресс-служба следственного комитета по РБ.
Вечером 24 сентября 2016 года подростки проходили мимо одного из домов и увидели, как из окна квартиры, расположенной на первом этаже, идет дым. Они зашли в ту самую квартиру, чтобы оказать помощь, однако там на них набросился пьяный хозяин квартиры.
Злоумышленник нанес ножом удар в грудь 16-летнему подростку, попал в рюкзак на спине 14-летней девушки и еще один удар, но уже в спину, нанес другой 14-летней девушке. Жители дома вызвали «скорую помощь», двоих потерпевших госпитализировали и оказали медпомощь. Как сообщает пресс-служба следкома, их здоровью нанесен тяжкий вред.
Согласно экспертизе, мужчина признан невменяемым и помещен в "психушку". В суд направлено уголовное дело для рассмотрения по существу и применения к горожанину мер медицинского характера.
Автор: Марат САТТАРОВ
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