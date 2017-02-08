Антикризисный план в Башкирии дополнят новыми пунктами

Проект дополненного плана антикризисных действий правительства региона внесут на рассмотрение до 1 марта. Такое решение принято по итогам заседания комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности, сообщает пресс-служба правительства республики.

Дополнить комплексный план предлагается 23 пунктами. В настоящее время по предложенным дополнениям уточняются формулировки, а также ожидаемые результаты.

Премьер Рустэм Марданов отметил, что в целом прошедший год для республики был стабильным, однако для дальнейшего обеспечения устойчивого развития необходимы дополнительные меры. Прежде всего, в сферах, где наблюдается отрицательная динамика экономических и социально-демографических показателей, а также в части реализации на территории республики приоритетных федеральных проектов и республиканских программ по обеспечению социальной стабильности.

Принятие мер антикризисного плана позволило в прошлом году достичь запланированных значений по ряду важных показателей. Положительной динамики достигли в промышленности и аграрной отрасли, обеспечен рост заработной платы, на приемлемом уровне удерживалась инфляция. Выполнен план по объему ввода жилья, выросла прибыль рентабельных предприятий, перевыполнен план по объему доходов консолидированного бюджета республики.

Вместе с тем, отмечено снижение на 2,6% объема строительных работ. На 3,9% снизился оборот розничной торговли.