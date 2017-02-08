Из Казани в Уфу не доехала партия пива на шесть миллионов рублей

Ее украли мошенники, представившись заказчиками.

Позвонив дальнобойщикам, они представились заказчиками и попросили доставить груз в другой пункт назначения. В результате в руки аферистов попали две тысячи емкостей, в которых находилось 60 тысяч литров напитка.

Стоимость пива — шесть миллионов рублей, оно предназначалось для одной из уфимских пивоварен, сообщили «РБ» в пресс-службе УМВД Казани.

Возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере.