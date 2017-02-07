Каждый начинающий фермер Башкирии получит три миллиона

Раньше размер гранта был в два раза меньше.

Важно поддерживать малые и средние молочные сельхозпроизводства, отметил министр сельского хозяйства России Александр Ткачев на VIII съезде Национального союза производителей молока.

— В этом году размер гранта для фермеров, занятых мясным и молочным скотоводством увеличен в два раза с 1,5 млн до 3 млн рублей, а для семейных животноводческих ферм – до 30 млн рублей, — заявил он.

Напомним, что в Башкирии в 2016 году между получателями грантов по двум фермерским программам были распределены 302 млн рублей. Всего, по денежную помощь получили 114 начинающих фермеров и 34 семейные животноводческие фермы. Это притом что на участие в конкурсе было представлено 483 заявки.



Таким образом за пять лет действия грантовых программ в республике финансовую помощь получили 505 фермерских хозяйств, из федерального и республиканского бюджетов выделено около 900 млн рублей.