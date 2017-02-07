Житель Салавата предстанет перед судом за мошенничество с машинами

Городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 26-летнего мужчины, обвиняемого по статье «мошенничество».

В апреле и мае 2015 года горожанин подал объявление в интернет о поставке иномарок из Кореи и Беларуси. Предложение заинтересовало жителей Федоровского района и Оренбургской области – клиенты внесли предоплату за «Киа Соренто» и «Рено Логан» на общую сумму в 560 тысяч рублей.

Продавец не выполнил своих обещаний и скрылся с деньгами. Помимо уголовного дела за данное преступление, в отношении него расследуется еще одно – по факту мошенничества под видом продажи пластиковых окон. Злоумышленник находится под стражей. В целях обеспечения возмещения ущерба на долю квартиры мошенника наложен арест. Уголовное дело направлено в суд, сообщает пресс-служба прокуратуры по РБ.