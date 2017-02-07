В Башкирии за 7 февраля в ДТП пострадали восемь человек

Они стали участниками семи автоаварий, произошедших в минувший вторник, сообщает республиканская госавтоинспекция.

Одна из аварий произошла вечером в Туймазинском районе на автодороге Белебей – Никлаевка – Туймазы – Бакалы. 49-летний мужчина, управляя автомобилем «Киа Рио» в условиях снегопада не справился с управлением и допустил опрокидывание машины в кювет. С травмами госпитализирована 41-летняя пассажирка.

Сотрудники ГИБДД пресекли за вторник более трех тысяч нарушений ПДД и задержали 46 пьяных водителей.