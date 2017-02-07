В Уфе ожидаются морозы до - 33°С

08.02.17 Сегодня - День военного топографа

08.02.17 Сегодня - День российской науки

08.02.17 В Башкирии в Республиканском кардиоцентре появились медсестры-координаторы

08.02.17 В Башкирии на торги выставлены квартиры должников

08.02.17 Башкирия вошла в группу регионов с высоким уровнем открытости бюджетных данных

08.02.17 В Башкирии МЧС предупреждает о понижении температуры и ухудшении видимости на трассах

08.02.17 В Уфе за сданную макулатуру можно получить пригласительный билет в музей

08.02.17 В Башкирии объем инвестиций в основной капитал вырос на 8,4%‍