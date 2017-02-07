Сегодня получат гранты республики 38 молодых учёных Башкирии

Двадцать проектов молодых ученых получили республиканские гранты в сумме 90 тысяч рублей, сообщила пресс-служба правительства РБ.

Коллектив из Башкирского аграрного университета - студентка третьекурсница Альбина Ахметьянова, доцент Гульназ Валеева и аспирантка Ляйсан Мамбетова под руководством профессора кафедры экономики и менеджмента Альфии Кузнецовой озаботился актуальной для нашей республики темой «Производительность труда в сельском хозяйстве».

Альбина учится параллельно еще и в БашГУ, а наукой занимается с третьего класса — начала она в Малой академии наук. По ее словам исследования проводились более трех лет и затронули самые важные сферы отрасли. В растениеводстве, например, были изучены данные из всех 54 районов республики.

Заслуженную награду победительницы планируют потратить на издание монографий, защиту диплома, на такую затратную статью как поездки на различные конференции. Альфия Кузнецова считает, что молодые ученые не должны вариться в собственном котле, а должны «мир посмотреть и себя показать». Это придает им уверенности в своих силах и обогащает нелишним опытом.

По словам вице-президента Академии наук РБ Райханы Кунаковой, на конкурс были поданы 122 заявки от ученых и молодежных коллективов учреждений высшего образования и научных организаций. Из них были отобраны лучшие проекты 38-ми авторов.

Вручение наград состоится сегодня - в День российской науки.