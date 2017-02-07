В Уфе коммунальщики восстановили поврежденный ими балкон

07.02.17 Сегодня - День зимних видов спорта в России

07.02.17 Башкирия вошла в группу регионов с высоким уровнем открытости бюджетных данных

07.02.17 В Башкирии МЧС предупреждает о понижении температуры и ухудшении видимости на трассах

07.02.17 Уфа и Астана стали городами-побратимами

07.02.17 В Уфе за сданную макулатуру можно получить пригласительный билет в музей

07.02.17 В Башкирии объем инвестиций в основной капитал вырос на 8,4%‍