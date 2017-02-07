Житель Уфы нанёс ножевые ранения таксисту, вступившемуся за девушку

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «покушение на убийство» в отношении 22-летнего жителя столицы.

Вечером 5 февраля горожанка на такси приехала забрать у знакомой долг в три тысячи рублей. У подъезда ее встретил сожитель должницы. Он ударил ее, а когда за пассажирку заступился таксист, молодой человек нанес ему несколько ударов ножом, после чего погнался за девушкой. Потерпевшая заперлась в чужой машине, стоявшей неподалеку. Злоумышленника задержали оперативно прибывшие полицейские.

Таксиста госпитализировали. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба следственного комитета по РБ.