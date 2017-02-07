Башкирия перевыполнила план по легализации «серых» работников

Контрольный показатель по легализации граждан республика в минувшем году выполнила на 112,2 процента, сообщила министр труда и социальной защиты населения республики Ленара Иванова на видеоконференции с руководителями муниципалитетов.

За год планировалось вывести из тени 60 тысяч человек. Однако фактически трудовые отношения оформили почти 67 тысяч «серых» работников. По этому показателю Башкирия занимает пятое место в России и первое в Приволжском округе.

Снизилась в 2,7 раза и задолженность перед работниками на крупных и средних предприятиях. На 1 января долг в 1,2 млн рублей имела всего одна организация - «Джут-СТ» в Агидели. В ПФО по этому показателю республика занимает первое место.