В Уфе девушка, лишённая прав, сбила на пешеходном переходе ребёнка

Происшествие случилось днем 6 февраля, сообщает городская госавтоинспекция.

На улице Рихарда Зорге 25-летняя горожанка за рулем «Шевроле Круз» сбила 12-летнюю девочку, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Пострадавшая с травмами обратилась в больницу. Как выяснилось, виновница произошедшего была лишена водительских прав.

Еще одна девочка того же возраста пострадала вчера в результате наезда на улице Башкавдивизии – около пяти часов вечера водитель на «Нексии» сбил ребенка. Его доставили в больницу с различными травмами.

В тот же день 43-летний мужчина, управляя автомобилем «Лексус LX470», допустил наезд на девочку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшая с различными травмами обратилась в больницу и была направлена домой после оказания медпомощи.

За минувшие сутки в столице произошло 206 ДТП, в которых пострадали десять человек, в том числе четверо несовершеннолетних.