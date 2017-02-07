В Уфе директор фирмы задолжал работникам 200 тысяч, имея в распоряжении 89 миллионов рублей

Прокуратура Кировского района столицы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении одного из директоров ООО «Интеграл-Нефтепродукт», обвиняемого по статье «невыплата заработной платы».

С апреля по октябрь 2015 года организация не рассчиталась с восемью сотрудниками по заработной плате, задолжав более 200 тысяч рублей. Фирма, владеющая сетью автозаправок, могла погасить долг, однако ее директор предпочел потратить свыше 89 миллионов рублей на расчеты с поставщиками и контрагентами, сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.

Обвиняемый не признал вину. В ходе следствия он выплатил задолженность по зарплате. Уголовное дело направлено в суд.