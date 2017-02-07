В Башкирии построили около ста объектов в рамках РАИП

Все запланированные на прошлый год объекты по республиканской адресной инвестиционной программе исполнены и по лимитам, и по обязательствам софинансирования федеральных программ, соглашений с фондами и инвесторами, сообщил на оперативном совещании в правительстве региона глава минэкономразвития Сергей Новиков.

В прошлом году по РАИП в республике ввели семь образовательных учреждений, два объекта культуры, четыре объекта здравоохранения, построили пожарное депо, два административных здания, 63 объекта коммунальной инфраструктуры. Всего 99 объектов. Кроме того, для нужд республики куплены 100 автобусов на газомоторном топливе.

Сейчас идет активная работа по совершенствованию процедур формирования и реализации РАИП, сообщил министр. В частности, мероприятия будут направлены на повышение качества направляемых заявок, подготовку документации, а также совершенствование плана освоения РАИП и мониторинг хода его реализации.