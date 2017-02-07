В Уфе сотрудница банка оформила на подругу кредит и присвоила 430 тысяч рублей

Прокуратура Кировского района столицы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего старшего экономиста «Уральского банка реконструкции и развития», обвиняемой по статье «мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения».

В октябре 2013 года подруга попросила сотрудницу банка помочь в оформлении кредита. Когда банк одобрил выдачу кредита на сумму 430 тысяч рублей, клиентка отказалась от их получения, так как посчитала невыгодными условия договора. Старший экономист не аннулировала заявку подруги, а получила вместо нее кредитную карту и потратила деньги на личные нужды.

Обвиняемая признала вину. Ранее, в 2015 году она уже была осуждена за аналогичное преступление. В целях обеспечения исковых требований банка на автомобиль злоумышленницы «Дэу Матиз» наложен арест, сообщает пресс-служба прокуратуры РБ. Уголовное дело направлено в суд.