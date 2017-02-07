В Мелеузе налётчик "пошёл с топором" на офис микрофинансирования

В офисе вооруженного грабителя ждало сплошное разочарование. Тамошний сотрудник не растерялся и сообщил, что денег в кассе нет. Налетчик выскочил из помещения и бросился наутек.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Участковый опознал подозреваемого, просмотрев видео с камер наблюдения. Уже через несколько минут подозреваемый был задержан по горячим следам сотрудниками Росгвардии. Его доставили в отдел полиции.

Задержанный признался в содеянном и показал сотрудникам полиции, куда он дел орудие нападения - топор был изъят. Возбуждено уголовное дело по статье «разбой», сообщает пресс-служба МВД по Республике Башкортостан.