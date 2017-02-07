Уфимка предстанет перед судом за хищение денег со счёта знакомого

Прокуратура Калининского района столицы утвердила обвинительное заключение по уголовному в отношении 45-летней местной жительницы.

В феврале прошлого года горожанка гостила у знакомого и, пользуясь случаем, похитила его банковскую карту и сим-карту из сотового телефона. С помощью них она получила доступ к личному кабинету «Сбербанка» и через мобильное приложение перевела 33 тысячи рублей на карту своей дочери, после чего обналичила деньги.

Обвиняемая признала вину. Дело направлено в суд, сообщает прокуратура Калининского района столицы.