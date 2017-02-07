Житель Бирского района осуждён за рубку корней

Суд признал 29-летнего мужчину виновным по статье «незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере», сообщает Бирская межрайонная прокуратура.

В августе прошлого года мужчина спилил шесть корней сырорастущих клена и вяза на особо охраняемой природной территории зоологического государственного природного заказника «Бирский». Ущерб бюджету составил более 160 тысяч рублей.

Во время судебного заседания мужчина полностью признал вину. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. Приговор не вступил в законную силу.