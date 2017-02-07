«Уфа» одержала победу над «Уралом» в контрольном матче на Кипре



Фото: fcufa.pro

Башкирские футболисты завершили второй учебно-тренировочный сбор на мажорной ноте.

Соперником в заключительном спарринге стал коллектив российской Премьер-Лиги - «Урал» из Екатеринбурга.

Первая половина матча получилась безголевой, а в начале второй Сильвестр Игбун, пройдя по правому флангу, вошел в штрафную и точно пробил в ближний угол ворот соперника – 1:0. Этот счет сохранился до конца встречи.

Третий учебно-тренировочный сбор «Уфы» пройдет в Испании с 11 по 23 февраля, сообщает официальный сайт нашего клуба.